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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ yanlısı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli, emniyetin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitler bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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