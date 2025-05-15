İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Gözaltı
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İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon, örgüt üyelerinin çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyetleri üzerine gerçekleştirildi.

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik, 15 Mayıs Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yurtta yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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