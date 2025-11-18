Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Para Transferi Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ'a Para Transferi Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
İstanbul'da yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydı bulunan kişilere para transferi ilişkisi tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da, MASAK raporlarına göre 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydı olan kişilere para transferi ilişkisi tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ve Türkiye içinde örgütle bağlantılı kişilerin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden illegal para transferleri gerçekleştirdiği saptandı. MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydı bulunan kişilerle para transferi ilişkisi olan ve şüpheli işlem yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah 4 ilçede toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
