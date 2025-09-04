İstanbul'da Cumhuriyet Savcısına Bıçaklı Saldırı: Ercan Kayhan Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) – İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırganın olay yerinde yakalandığı ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." denildi.