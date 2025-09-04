Haberler

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısına Bıçaklı Saldırı: Ercan Kayhan Hayatını Kaybetti

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırgan olay yerinde yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
