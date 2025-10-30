İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

İstanbul'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı il ve ilçe belediyelerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kadıköy, Beşiktaş ve Bağcılar'da etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, Dolmabahçe'den Beşiktaş Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Meydanda ise canlı müzik ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Beşiktaş ve Bağcılar Meydanı'ndaki kutlamalara katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Esenyurt'ta Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm cadde, sokak ve kamu binalarını ay yıldızlı bayraklarla süsleyerek, ilçeyi kırmızı-beyaz renklere bürüdü.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı tebrikat kabul töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Mustafa" adlı animasyon film gösterildi. Belediye binasında Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları kursiyerlerinden oluşan 300 kişilik ekip, Atatürk'ün sevdiği "Sarı Zeybek" oyununu Türk bayrakları eşliğinde sahneledi.

Necmettin Erbakan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, bando gösterisi, şişme oyun grupları, el sanatları atölyeleri, maskotlar ve çocuk şarkılarının yer aldığı programlar yapıldı.

Kadıköy'de resmi geçit töreni yapıldı

Kutlamalar kapsamında Kadıköy'de resmi geçit töreni düzenlendi. Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende halkı ve geçit kortejini selamladı.

Geçit töreninde, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bisikletliler ve klasik otomobillerin oluşturduğu kortej renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin korosu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Erenköy Kız Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen halk oyunları gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törende, Cumhuriyet temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Büyükçekmece Belediyesince Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Gecede, tarihçi yazar Dr. Naim Babüroğlu'nun "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşisinin yanı sıra TRT Sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenledi.

Üsküdar'da Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi

Üsküdar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında atölyeler, tiyatro temsilleri, konserler ve kortej etkinliği düzenlendi.

Zeynep Kamil Parkı'ndan Sahil Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla, marşlar eşliğinde yürüyen Üsküdarlılar, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı.

Bakırköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gün boyu çeşitli programlarla kutladı.

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde "Tiyatronun Büyüsü" adlı çocuk oyunu sahnelendi. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda DJ performansı, animasyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklar için şişme oyun alanları oluşturuldu.

Yeşilköy Sahili'nde klasik vosvos ve kaplumbağa araç konvoyu düzenlendi. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, konvoyun başında bayraklarla halkı selamladı.