İstanbul'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, İlker Canikligil Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret sloganı atarak video kaydı çeken, bu video kaydını sosyal medya platformunda yayınlayan bir kişinin sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını bildirdi. Başsavcılık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İlker Canikligil'in gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'daki gösteriler sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sloganlar attığı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen şüpheli B.G.Y'nin, savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İlker Canikligil hakkında da resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Canikligil'in YouTube platformunda yayımladığı bir videoda belirli bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) çağrısında bulunduğu, ayrıca X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı bir paylaşımda "Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli" ifadelerini kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Bu paylaşımlar nedeniyle Canikligil hakkında "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı, gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.