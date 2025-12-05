İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı / Metin eklendi
İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşarak ana arterlerde durma noktasına geldi. D-100 Yenisahra mevkiinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Mert ORDU / –İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Haftanın son iş gününde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. D-100 Yenisahra mevkiinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da Cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 sıralarında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Yenisahra mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel