İstanbul'da Çocuklarının Önünde Babaya Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında
Maltepe'de iki çocuğuyla birlikte seyahat eden baba D.E.'ye, yer verme meselesi nedeniyle tartıştığı kadın ve yanındaki iki erkeğin saldırısına uğradı. Burnu kırılan baba, çocukları ile birlikte istasyonda kavgaya karıştı. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.
Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi.
Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.
D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.