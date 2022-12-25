İstanbul'da çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda bir anda tuvaletini yapmaya başladı
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İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda skandal anlar yaşandı. Metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın etrafındakilere aldırmadan tuvaletini yaptığı görüldü.
İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Metronun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs bir anda pantolonunu indirdi.
HERKESİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTI
Çömelen şahıs, herkesin içinde tuvaletini yapmaya başladı. Etrafındakilere aldırış etmeyen adam tuvaletini yapmaya devam etti.
KİMSEYİ UMURSAMADI
Olay sırasında şahsın etrafında başka vatandaşların da olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.