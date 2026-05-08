'Change' oto şüphelileri adliyeye sevk edildi

İstanbul'da çalıntı otomobilleri tamir etmiş gibi göstererek satan bir örgüte yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 28 çalıntı otomobil de ele geçirildi.

İSTANBUL'da ağır hasar alan araçların motor ve şase numaralarını, çaldıkları otomobillere geçirerek, tamir ettirmiş gibi yaparak satışını gerçekleştiren 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı 28 otomobil ise sahiplerine teslim edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kamuoyunda 'Change' olarak bilinen motor ve şase numaraları değiştirilen çalıntı otomobillerin satışını yapan bir örgüte yönelik operasyon yapılmıştı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Samsun ve Antalya illerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28 çalıntı otomobilde ele geçirilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi sebeplerle ağır hasarlı tamir edilemeyecek araçları çok ucuz fiyatlara satın aldıkları tespit edildi. Daha sonra satın aldıkları bu araçlara renk ve model olarak çok benzeyen otomobilleri çalan şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin sözde hasarlı araçları tamir ettirmiş gibi yaparak sahte belgelerle otomobilleri sattıkları belirlendi. Örgütün bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

