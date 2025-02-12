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İstanbul'da Buzlanma ve Don Uyarısı

İstanbul'da Buzlanma ve Don Uyarısı
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik tahminler sıcaklıkların 0-3 derece arasında olacağını gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklığın bu gece ve 13 Şubat Perşembe sabah saatlerinde 0-3 derece aralığında seyredeceği kaydedilen açıklamada, öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde buzlanma ile don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilerek, İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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