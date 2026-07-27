İstanbul'da Kültür Sanat Haftası

İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere ve tiyatro oyunlarına birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, bugün Bergüzar Korel'in "Hatırladıkça" konserine ev sahipliği yapacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Vestel Amfi'de 29 Temmuz'da Kaan Arslan sahne alacak. Arslan, City Sounds kapsamında ücretsiz düzenlenecek konserde King Oliver, Jelly Roll Morton ve Louis Armstrong gibi caz müziğinin öncü isimlerinin eserlerini yorumlayacak.

PSM Loves Summer konser serisi kapsamında rock sanatçısı Skunk Anansie, 30 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek. Solist Skin, gitarist Ace, bas gitarist Cass Lewis ve davulcu Mark Richardson'dan oluşan grup, 1990'ların alternatif rock müziklerini İstanbul'da seslendirecek.

Kalabalıklar grubu, 30 Temmuz'da Vestel Amfi'de konser verecek. Grup, Warm-Up Party kapsamında Skunk Anansie konseri öncesi müzikseverlerle buluşacak.

Alternatif müzik yorumcusu Beliz, "Akustik" performansıyla 31 Temmuz'da Vestel Amfi'de sahne alacak. Sanatçı, repertuvarındaki eserleri akustik düzenlemelerle yorumlayacak.

Milano doğumlu şarkıcı Laçin, 1 Ağustos'ta Vestel Amfi'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen "Derinden Gelen Sesler" konser serisi kapsamında 31 Temmuz'da Fernur Topçu "Barok Bir Gece", 1 Ağustos'ta Atiya Eşkiza "Altın Çağın Barok Ezgileri", 2 Ağustos'ta ise Furkan Cicim ile Doğukan Çelikbilek "Barok Esintiler" konserlerinde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu da bu hafta birçok konsere ev sahipliği yapacak. Yıldız Tilbe 29 Temmuz'da, Gülşen 30 Temmuz'da, Sıla 31 Temmuz'da, Yaşar 1 Ağustos'ta, Levent Yüksel 2 Ağustos'ta sahne alacak.

İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da Motive ve İngiliz rapçi Central Cee 1 Ağustos'ta, Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan 2 Ağustos'ta konser verecek.

Arap pop müziğinin önde gelen isimlerinden Amr Diab, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde 2 Ağustos'ta sevilen eserlerini yorumlayacak.

Sergiler

Opera sanatçısı, oyuncu ve ressam Semiha Berksoy'un farklı disiplinlerdeki üretimini bir araya getiren "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi, 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Japon sanatçı Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

İBB Kültür ile İBB Miras tarafından hazırlanan "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Metrohan'da görülebilecek.

Kalyon Kültür'de "Güneşin Kıyısı" karma sergisi 30 Eylül'e, Decollage Art Space'te açılan "The Habits" sergisi de 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA