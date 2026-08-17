Fatih'te Heimlich manevrası ile hayat kurtarıldı

Fatih'te boğazına yiyecek kaçan kişinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Mercan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde yemek yiyen bir kişi, boğazına yiyecek takılınca nefes almakta zorluk çekerek ayağa kalktı.

Çevredekilerden yardım isteyen kişiye burada bulunan bir vatandaş Heimlich manevrası uyguladı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin boğazındaki yiyecek çıkarıldı.

Kaynak: AA