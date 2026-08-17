Haberler

Fatih'te Heimlich manevrası ile hayat kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te boğazına yiyecek kaçan kişinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih'te boğazına yiyecek kaçan kişinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Mercan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde yemek yiyen bir kişi, boğazına yiyecek takılınca nefes almakta zorluk çekerek ayağa kalktı.

Çevredekilerden yardım isteyen kişiye burada bulunan bir vatandaş Heimlich manevrası uyguladı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin boğazındaki yiyecek çıkarıldı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu