İstanbul'da bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güngören'de kaza yapan aracın sürücüsünün silahla yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, korsan taksicilik yapan Temel A'nın, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.E.Ç. ile tartıştıktan sonra silahla yaralandığını belirledi.

Polis, Temel A'nın yaralı vaziyette kullandığı otomobiliyle hastaneye gitmeye çalıştığı sırada kaza yaparak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fatih'te olduğu belirlenen şüpheli M.E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.