İstanbul'da bir çocuğun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan videodaki şiddet olayı ile ilgili soruşturma başlattı ve şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir çocuğun darbedilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan video hakkında soruşturma başlatıldığını ve şüphelilerin tespiti için emniyete talimat verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, " İstanbul'da bir çocuk, kedisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedildi" başlığıyla bir videonun dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Söz konusu videoya ilişkin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan yaşı küçük şahıs ile kendisine darp ve şiddet uygulayan şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
