İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği başladı
Bingöl Valiliği ve diğer kurumların katkılarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği, 14 Aralık'a kadar devam edecek. Katılımcılar stantları gezerek Bingöl'ü daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.
Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Üniversitesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri, ticari işletmeler ve turizm işletmeleri stant açtı.
Etkinliğe gelen davetli ve vatandaşlar stantları gezdi.
Etkinlik, 14 Aralık'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel