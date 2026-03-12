İstanbul'da bir kişiyi bıçakla tehdit eden 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bir kişiyi bıçak zoruyla soymaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Emniyet, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
İstanbul'da bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 2 zanlının bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen K.Y. (26) isimli kadın ile M.E.Y. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür