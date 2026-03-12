Haberler

İstanbul'da bir kişiyi bıçakla tehdit eden 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir kişiyi bıçak zoruyla soymaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Emniyet, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İstanbul'da bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 2 zanlının bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen K.Y. (26) isimli kadın ile M.E.Y. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin