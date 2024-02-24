İstanbul'da Berat Kandili Programları Düzenlendi
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'da birçok camide mevlit programları düzenlendi. Programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi ve deprem ve saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, İstanbul'da camilerde program düzenlendi.
Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.
Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.
Programlarda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.