İstanbul'da bazı sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.

Söğütlüçeşme Caddesi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan bazı sendika, meslek birlikleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu mensupları, gruplar halinde ellerinde taşıdıkları bayrak, döviz, flama ve pankartlarla slogan atarak etkinlik alanına yürüdü.

Kontrol noktalarından geçenler, etkinlik alanındaki platformdan seslendirilen müziklere eşlik edip halay çekti.

Olası olumsuzluklara karşı bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin bazı sokak girişlerini bariyerlerle kapattığı görüldü.

Sendika başkanları sahneye çıkarak 1 Mayıs bildirgelerini okudu.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, alanları dolduran emekçiler ve işçilerle 1 Mayıs'ta yan yana olduklarını belirterek taleplerini dile getirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlarla hep beraber meydanlarda olduklarını ve halkın coşkun akan selinin durdurulamayacağını kaydetti.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, örgütlü bir haktan daha büyük bir güç olmadığını ifade etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekçilerin adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçte olduklarını ve güçlerinin birliktelikten geldiğini söyledi.

1 Mayıs bileşenlerinin ortak metninde de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da platforma çıkarak katılımcıları selamladı.

Protokol üyeleri konuşma yapmadan platformdan inerken kutlama etkinliği konserlerin ardından sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Kadıköy'deki etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ'i Edirne'de ziyaret ettiklerini, HAK-İŞ'i de Bursa'da gelecek hafta ziyaret edeceklerini söyledi.

Kadıköy'deki kutlama etkinliği vesilesiyle hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem de sendikaların genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Özel, "Seneye kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Bu talebi değil, bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümünde Taksim'de olacağız." ifadelerini kullandı.

Özel, bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladıklarını umduğunu dile getirerek "İktidarımızda 1 Mayıs'lar gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler hak ettikleri gibi 1 Mayıs'ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikalı, grevli, toplu iş sözleşmeli sendikal haklara sahip olacak hem de 1 Mayıs, hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanacak. Biz bu konudaki kararlılığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Mücadelelerinin devam ettiğini kaydeden Özel, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.