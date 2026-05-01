İstanbul'da bazı sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, kortej eşliğinde Taksim Meydanı'na geldi.

Daha sonra sendika üyeleri 1 Mayıs çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.

Anıt önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin her yerinde işçilerin alanlarda isteklerini aktaracağını, emeğin dünyasını kurma kararlılıklarını ifade edeceklerini belirtti.

Emeğe, ekmeğe ve geleceğe sahip çıkma çağrısında bulunan Çerkezoğlu, "Hepimizin eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, emeğin Türkiye'si için birleşelim. 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Herkesi birliğe, dayanışmaya, mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri de slogan atarak Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldikleri anıta çelenk bıraktı.

Burada açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, 1 Mayıs'ta meydanların kan, kavga, gözyaşı ile anılmasına karşı olduklarını, işçilerin sorunlarının ve problemlerinin alanlardan haykırılması taraftarı olduklarını aktardı.

Kayabaşı, "1 Mayıs alanlardan akan kanın değil, alınlardan akan terin günüdür. 81 ilin tamamında işçi kardeşlerimizin sorunlarını aktarıyoruz." dedi.

Emeğin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Kayabaşı, tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

Açıklama sırasında sık sık "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

Gruptakiler açıklamanın ardından meydandan Kazancı Yokuşu'na gelerek, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Enerji İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Devlet Memurları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu ile Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Nakliyat İş Sendikası ve Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası da Taksim Meydanı'na sırasıyla gelerek anıta çelenk bıraktı.

Sendika mensupları, anıta çelenkleri sunduktan sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, buradan ayrıldı.

Fatih'teki Nakliyat İş Sendikası Genel Merkezi önünde toplanan grup da Saraçhane'ye yürüdü. Burada davul zurna eşliğinde bir süre halay çeken ve slogan atan grup daha sonra dağıldı.