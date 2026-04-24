İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son iş gününde, vatandaşların toplu taşıma aracı olarak sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, özellikle Avrupa Yakası'nda bazı duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle araçlara binemedi.

Sefaköy, Cennet Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa, Beylikdüzü, Avcılar ve Haramidere Sanayi duraklarının da aralarında bulunduğu bazı noktalarda metrelerce yolcu kuyruğu gözlendi.

Duraklardaki kalabalık bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, metrobüslere binemeyen vatandaşların duraklardaki bekleyişleri sırasında duruma tepki gösterdikleri anlar da yer alıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç
