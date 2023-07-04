İstanbul'da Bayram Tatilinde Tehlikeli Motosiklet Hareketleri
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İstanbul'da bayram tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücüleri seyir halindeyken kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atan hareketler yaptı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İSTANBUL'da bayram tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücüleri seyir halindeyken kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atan hareketler yaptı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculukları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Motosiklet sürücülerinin yaptığı tehlikeli hareketler, trafikteki diğer sürücülere zorlu anlar yaşattı.
İlk görüntüde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda plakasının tespit edilmemesi için yukarı katlayarak saklayan motosiklet sürücüsü, ön kaldırarak hem kendisini hem de çevredeki diğer sürücüleri tehlikeye attı.Kemerburgaz Hasdal yönünde yaklaşık 10 kişilik motosikletli grup, motosikletlerinin ön tekerleklerini kaldırarak sürücülere zor anlar yaşattı.Bakırköy Sahil Yolu'nda motosikletin ön tekerini kaldırarak bir süre ilerleyen sürücü, aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Küçükçekmece Florya'da 34 GZG 335 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde bacaklarını uzatarak ilerlerken o anlar aynı yöndeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde ayaklarını sağa sola savurarak ilerleyen motosiklet sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Son görüntü ise Taksim Tüneli Beşiktaş mevkiinde kaydedildi. Motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak giden sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.