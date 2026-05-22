İstanbul'da bayram trafiği yoğun

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Esenyurt, Avcılar ve Bakırköy'de Edirne istikametinde trafik akışı yer yer yavaşladı.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri mevkisinde Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Kartal ve Pendik arasında ve Tuzla'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir ile Çamlıca Gişeleri ve Sancaktepe ile Tuzla arasında araçlar ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 54 seviyesinde kaydedildi.