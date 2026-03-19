İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: 48 bin 816 sağlık personelimiz bayram süresince görev başındadır

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul genelinde toplam 48 bin 816 sağlık personelimiz bayram süresince görev başındadır. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bayram süresince İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaların titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti. Güner, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "53 kamu hastanemizde 11 bin 554 acil servis personelimiz, 33 bin 540 diğer sağlık hizmetlerinde görevli personelimiz ve 22 evde sağlık ekibimizde görev yapan 88 personelimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Hastanemizde (ADSM/ADSH) görev yapan 378 personelimizle ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi de kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Acil Sağlık Hizmetlerimiz kapsamında ise 374 aktif istasyonumuz, 556 komuta merkezi personelimiz ve 3 bin 884 sahada görevli personelimizle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde toplam 48 bin 816 sağlık personelimiz bayram süresince görev başındadır. Bayramını görev başında geçiren, büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı