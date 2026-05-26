Haberler

İstanbul'da bayram öncesi trafik denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bayram arifesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin çıkış noktaları, ana arterler, kavşaklar, köprü güzergahları ve şehir içi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik uygulaması yapıldı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik yapılan denetimlerde, şoför ve yolculara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Kolonya ikramında bulunan ekipler, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise polis ekipleri araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi ve Sarıyer Maslak'ta bulunan Büyükdere Caddesi'nde ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, gerekli uyarılar yapıldı.

Anadolu Yakası'nda da ekipler birçok noktada trafiği denetledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde araçlar durdurularak evrak kontrolü ve sürücülere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu

5 santimlik kemik yüzünden neredeyse ölüyordu
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var