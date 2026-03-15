İstanbul'da basın mensupları geleneksel sahur programında bir araya geldi

İstanbul'da görev yapan gazeteciler, Fatih ilçesinde düzenlenen geleneksel sahur programında buluştu.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları için sahur programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet sonrası sahur yemeği yenildi.

Programda konuşan Turan, gazetecilerin zorlu bir görev yürüttüğünü, bir hakikat mücadelesi vererek toplumun ihtiyaç duyduğu ulvi bir vazifeyi yerine getirdiğini söyledi.

Ramazan ayının emperyalizmin ve siyonizmin el birliğiyle başlattığı vahşi saldırıların gölgesinde ve savaş koşulları gerçeğiyle geçtiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kendi bölgemizde hiçbir şekilde savaştan yana değiliz. Nitekim ülkemiz en başından beri yürüttüğü iyi niyetli çaba ve çok yönlü diplomasiyle, komşularımızda yaratılmak istenen büyük kaosa, dahası kanlı savaşlara, sessiz kalmayacağını göstermiştir. Temennimiz sağduyunun, aklıselimin galip gelmesi, savaşın yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesidir. İslam topraklarının yeniden ateş çemberine sürüklenmesini, mazlum halkların yeni acılarla sınanmasını asla istemiyoruz. Bunun için de hakkın ve haklının yanında olmayı, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz."

Turan, Türkiye'nin barış sürecinde verdiği mücadele ve kararlılığın en ön safında basın mensuplarının olduğunu dile getirdi.

Başta Gazze olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki savaşların son bulmasını temenni ettiklerini vurgulayan Turan, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar hayati olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır. Rabbim ülkemizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.