İstanbul'da Barış Boyun Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Eylemin örgütün yöneticisi tarafından talimatla gerçekleştirildiği belirlendi.
İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Avcılar'da 23 Temmuz'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, eylemin Barış Boyun suç örgütünün yöneticisi Recep Demir'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel