İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Yangın: İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gönderildi.
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel