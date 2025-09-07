İstanbul'da Ay Tutulması Etkinliği Bulutlar Sebebiyle Görülemedi

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde astronomi günlükleri kapsamında düzenlenen "Herkes İçin Gökyüzü Buluşmaları" etkinliğinde tam ay tutulması, bulutlar nedeniyle çıplak gözle ve teleskopla izlenemedi.

Rami Kütüphanesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyeleri işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, tüm yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynler için gökyüzü bilimiyle ilgili söyleşi yapıldı.

Etkinlikte İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer, "Işık Kirliliği: Yerelden Küresele Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı seminerde konuştu.

Koçer, ışığın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Işık yanlış kullanıldığı zaman birçok problem ortaya çıkıyor. Işık kirliliği konusu 2006 yılından bu yana üzerinde durduğumuz bir konu. Avrupa Birliği ülkelerinin tümü ışık kirliliği yasası çıkardı. Bu yasalara uyarak ışık kirliliği konusunu büyük ölçüde ortadan kaldırdılar. Türkiye'de bu konuda herhangi bir yasa yok. Ama yasa çıkarılması için biz astronomlar olarak uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu konuda TÜBİTAK ve Bakanlığa çeşitli müracaatlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koçer, İstanbul'da birçok yerde karpuz lambaların görüldüğü, ışık kirliliğine neden olan bu yöntemin kaldırılması gerektiğini anlatarak, "Rami'deki bütün sokak lambalarının o karpuz lambasından kaldırılıp şapkanın altına konulması gerekir. Sonuç olarak İstanbul'un, diğer şehirlerin hepsini çözüm için bunu yapması lazım. Yapıldığı takdirde Türkiye bu problemi ortadan kaldırmış olur. Eğer diğer ülkeler de bunu yaparsa küresel bir sorun ortadan kalkmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ay tutulması

Bugün yaşanan ay tutulmasına da dikkati çeken Prof. Dr. Koçer, "Bugün özel bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bir dolunay göreceğiz. Ama kırmızı olduğu için kanlı ay deniyor. Bu aslında sıradan bir olay. Fakat bu kez milyarlarca insan bunu izleyecek. Öyle bir önemi var. Bir tam tutulma." dedi.

Etkinlikte Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi fizik öğretmeni Bilal Yıldızlı da ay tutulmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte, bahçe alanında astronom Baki Çankal teleskopla gözyüzü gözlemi yaptı.

Etkinlik kapsamında, 2025 yılının gök olaylarından biri olan "kanlı ay" olarak da bilinen dolunay beklendi. Tam ay tutulmasıyla ilgili bilgi verilen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde telefonla ve teleskopa bakarak gökyüzündeki ay tutulmasını izlemeye çalıştı. Bulutlar nedeniyle ay tutulması çıplak gözle ve teleskopla görülemedi.