İstanbul'da Avukat Dolandırıcılığı: Sahte Evraklarla 578 Bin Lira Aldı

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İstanbul'da bir avukat, dolandırıcılık suçundan hükümlü olan sevgilisinin tahliyesi için sahte evraklar düzenleyerek 578 bin 900 lira dolandırıldı. Avukat, adliyede suçüstü yakalanarak tutuklandı.

İSTANBUL'da, dolandırıcılık suçundan hükümlü sevgilisinin tahliyesi için Avukat Serkan Korkmaz'la anlaşan Yasemin B., sahte evraklarla dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. Polisle iş birliği yapan kadının adliyeye çağırdığı avukat, suçüstü yakalandı. Sahte tahliye belgeleriyle 578 bin 900 lira alan avukat, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dolandırıcılık suçundan cezaevinde hükümlü olan sevgilisi İ.S.'nin tahliyesi için İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Serkan Korkmaz ile görüşmeye başlayan Yasemin B., vekaletname vermemesine rağmen danışmanlık almaya devam etti. Yasemin B.'nin sevgilisini tahliye ettireceğini söyleyen avukat Korkmaz, hapis cezalarının adli para cezalarına çevirttiğini gösteren sahte evraklar hazırladı. 'Sulh ceza hakimliği' olması gerekirken 'sulh ceza mahkemesi' yazılan evraklarda Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının da ismini kullanarak sahte tahliye evrakları hazırlayan avukat Korkmaz, Adalet Bakanlığı'nca düzenlenmesi gereken 'tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır' yazılı belgeyi de kendisi yazdı. Avukatın Yasemin B.'den 578 bin 900 lira aldığı öğrenildi.

AVUKAT ADLİYE'DE YAKALANDI

Sevgilisinin tahliye olacağına inanan Yasemin B., durumu başka bir avukata anlatınca dolandırıldığını anladı. Danıştığı avukatın, bu durumun mümkün olmadığını, dolandırılmış olabileceğini söylemesi üzerine Yasemin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Anadolu Adliyesi Polis Amirliği ekipleri, Özel Soruşturma Bürosu savcısının talimatıyla Avukat Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yasemin B. ile avukat Korkmaz'ın adliyede buluşması üzerine harekete geçen polis ekipleri, tahliye kağıdını Yasemin B.'ye veren avukat Korkmaz'ı suçüstü yakaladı.

'SAHTE EVRAKLAR OLUŞTURDUĞUMU KABUL EDİYORUM'

Daha önceden de 'sahtecilik ve dolandırıcılık' suçundan birçok kaydı olduğu, yargılanıp ceza aldığı ve başka müvekkillerini toplamda 10 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan avukat Korkmaz, savcı karşısına çıkarıldı. Üzerinde birden fazla sahte tahliye kararı olan ve hakkındaki suçlamayı kabul eden Korkmaz'ın savcılık ifadesinde, "Bazı evrakları onu aldatmak amacıyla sahte olarak oluşturduğumu kabul ediyorum. Sahte evraklarla tarafıma duyduğu güvenden faydalanıp menfaat temin ettiğim doğrudur. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Serkan Korkmaz, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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