İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul Bakırköy'de, "çekçek" diye tabir edilen araçlarla atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Bakırköy'de, "çekçek" diye tabir edilen araçlarla atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeşilköy, Yeşilyurt ve Osmaniye mahallelerindeki çekçekçilerin toplanma alanı olan bölgelerin zabıta unsurlarıyla birlikte kaldırıldığı ve alanda gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 5 kişiye idari para cezası kesildiği kaydedildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Yeşilyurt, İstanbul, Osmaniye, Zabıta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title