İstanbul'da 'Sıfır Atık Haftası' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da 1-7 Haziran "İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında, "Atığın Sıfır Noktası" konulu panel düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Haftası'nın Türkiye ve dünyada ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğin amaçlarından bahseden Gül, "Amacımız şu, biz sıfır atıkta İstanbul'u dünyanın başkenti yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu haftanın içerisinde de 1500'ün üzerinde etkinlik var. Bugün burada Yıldız Teknik Üniversitemizin de yaptığı program 1500 etkinlikten bir tanesi." dedi.

Gül, Sıfır Atık Haftası kapsamında çok önemli iki etkinliğin de gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sıfır atıkla ilgili bir forum düzenleniyor. Geçen sene gelen kişi sayısından yüzde 50 daha fazla. 193 ülkenin 183'ü temsilci gönderiyor ve bunun 120 tanesi bakan ve bakan üzerindeki üst düzey yöneticiler. Aslında bu Türkiye'nin gücünü, sıfır atıktaki ciddiyetini ve Sıfır Atık Vakfının kredibilitesini gösteriyor. Başta saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere, Sıfır Atık Vakfımızın bugünlere kadar gelmesinde her türlü fedakarlığı yapan kıymetli Samet başkanımıza teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz."

Sıfır atıkta İstanbul'un, kriterleri konuşulan ve örnek alınan bir duruma geleceğine işaret eden Gül, bunun ekonomik, sosyal, ticari ve turizm boyutunun olduğunu dile getirdi.

Gül, bunların yanı sıra sıfır atık konusunun bir de inanç boyutu olduğunu vurgulayarak, "Biz 'İsraf haramdır.' diyoruz. Aslında sıfır atık da Allah'ın haram kıldığı bir konuda hep birlikte çalışma yapıyoruz. Bizim bir görevimiz de iyilikleri çoğaltmak, kötülükleri azaltmak. Sıfır atıktaki kurumsal ve bireysel her bir faydamız, Allah'ın bu emirini yerine getirme anlamında da kısmen de olsa sorumluluğumuzu ortadan kaldırıyor." diye konuştu.

"Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık toplantısı olma özelliğini taşıyor"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sıfırlık hareketinin bugün kıtaları aşarak vizyon bir projeye dönüştüğünü söyledi.

2022 yılının kendileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulan Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önerisi ve liderliğinde, Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 105 ülkenin eş sunuculuğunda tarihi bir karara imza attı. 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Yani Birleşmiş Milletler var olduğu sürece artık dünyamızda 30 Mart Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, İstanbul'da başlayan sıfır atık hareketini dünyaya armağan ettiklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Bizim yeni markalarla, dünyanın kaderine etki edecek yeni sosyal sorumluluk hareketleriyle yolumuza devam etmemiz lazım. Bu bağlamda yine 5-7 haziran tarihleri arasında İstanbul'da Sıfır Atık Forumunu icra edeceğiz. 193 ülkenin olduğu dünyamızda 183 ülkenin katılacağı Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık toplantısı olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 108 ülke katılmıştı. Orada bir vizyon ortaya koymuştuk, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde. Demiştik ki '10 bin yıldan fazla tarihi olan bu kadim kent, sıfır atık çalışmalarının başkenti olmalı.'"

"Atık krizi devam ederse önümüzdeki süreçte sağlıklı yaşayacak bir dünya bulamayacağız"

İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ağırbaş, sıfır atığı sadece bir marka olarak görmediklerini, yaşam kültürü ve felsefesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Ağırbaş, başlatılan sıfır atık hareketine 86 milyon vatandaşı dahil ettiklerini belirterek, gerçekleştirilen etkinliklere herkesi davet etti.

Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yaşamaları için çaba gösterdiklerini ifade eden Ağırbaş, şunları söyledi:

"İngiltere'de yapılan bir araştırmada korkunç veriler karşımıza çıkıyor. Daha doğmamış çocukların kanında artık mikroplastiğe rastlıyoruz. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastik olacak. Artık okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsediyoruz. Plastik kıtası. İnsanoğlu dünyayı kirletmeyi bitirdi, artık uzaydaki atık krizini konuşuyoruz. Bu hızla bu atık krizi devam ederse ne yazık ki önümüzdeki süreçte sağlıklı yaşayacak bir dünya bulamayacağız."

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, çevre konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu sözlerine ekledi.

"Atık meselesini insanlığın gelecek meselesi olarak görüyoruz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sıfır atık konusunda önemli mesafe kat etmiş bir belediye olduklarını söyledi.

Türkiye'de çöpünü en yüksek oranda ayrıştıran belediyelerden bir tanesi olduklarını aktaran Göksu, sıfır atık meselesini insanlığın gelecek meselesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Göksu, insanlığın önünde uzun olmayan sürede bir krizin var olduğunu ifade ederek, "Bugün nimet olarak gördüğümüz ve varlığında kıymetini anlamadığımız, yokluğunda ise büyük bedeller ödeyeceğimiz nefes almak gibi, yemek gibi, içmek gibi nimetlere ulaşmakta ne kadar da zorlanacağımız bir kriz bütün dünyayı bekliyor. Bu krizin bütün dünyayı beklediğini bile bile, her birimiz konuşmamızda böyle bir krizle dünyanın ve insanlığın karşılaşabileceğini bilmemize rağmen sadece karanlık var diyerek, bağırarak meseleyi bazen çözeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de temel amaçlarının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve çevresel dönüşüm vizyonuna akademik, kamusal ve sektörel bir bakış açısı kazandırarak, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların en üst düzeyde verimli kullanılması için ortak bir akıl oluşturmak olduğunu aktardı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk, "Atık Yönetiminde Sıfır Atık ve Döngüsel Noktasından Bakış" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe de "Türk Sanayisinin Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Yolculuğunda Sıfır Atık Vizyonu" başlıklı sunum yaptı.

Sunumların ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin'in moderatörlüğünde yapılan panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Çallı ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu konuşmacı olarak katıldı.