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İstanbul'da Arızalan Tramvay Yolcuları Raylarda Yürümek Zorunda Kaldı

İstanbul'da Arızalan Tramvay Yolcuları Raylarda Yürümek Zorunda Kaldı
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Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda arızalan tramvaydan inen yolcular, Sirkeci yönünde raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki durağa ulaşmak zorunda kaldı. Bu esnada bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da arızalan tramvaydan inen yolcuların bir sonraki durağa kadar raylarda yürümesi, cep telefonuyla kaydedildi.

Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı.

Bunun üzerine vatman, tramvayın kapılarını açarak yolcuları indirdi. Çok sayıda yolcu bir sonraki durağa kadar rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

Yolcularla birlikte tramvay yolunda yürüyen bir kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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