Haberler

İstanbul'da Aniden Dolu Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da Aniden Dolu Yağışı Etkili Oldu
Güncelleme:
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı, Bağcılar'da yerleri kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara sığındı.

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
