İstanbul'da Aniden Dolu Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.