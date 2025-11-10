Haberler

İstanbul'da Ameliyat İçin Para Talep Eden 11 Sanığın Davasında Tahliye Kararı

Güncelleme:
İstanbul'da hastalardan ameliyat gününü öne alma bahanesiyle para talep eden 11 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

İstanbul'da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen müştekilerden Ahmet Şahan, babasına biyopsi yapılması için Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine gittiklerinde doktor V.E'ye yönlendirildiklerini ifade ederek, "V.E. dışarıda biyopsi sonucu daha hızlı çıkar dedi. Bu biyopsi için 25 bin lira verdik. 2 gün içinde sonuçlar çıktı. Biz sonra başka hastaneye geçtik. Şikayetçiyim." dedi.

Diğer müşteki S.Y. de kamuda hemşire olarak görev yaptığını, akciğerinden ameliyat olduğunu, randevu alarak hastaneye gittiğini anlatarak, kendisinden bir para istenmediğini, herhangi bir ödemede yapmadığını, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Beyanda bulunan müştekilerin bir kısmı sanıklardan şikayetçi olurken, bir kısmı ise şikayetçi olmadı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.F, O.B, O.Ö, A.A, A.Ç.B. ve E.A'nın tahliyesine karar vererek, haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.Ş'nin bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmaya katılmayan müştekiler hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı.

Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarılıyor.

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer alıyor.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtiliyor.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği iddianamede aktarılıyor.

Hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
