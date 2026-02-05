İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıkarak birçok ana arterde durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 İncirli Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel