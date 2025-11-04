İstanbul'da Akşam Trafiği Durma Noktasına Geldi

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.39 itibariyle yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.