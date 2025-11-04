Haberler

İstanbul'da Akşam Trafiği Durma Noktasına Geldi

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı ve birçok ana arterde araç trafiği durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nda araçların ilerlemesi güçleşti.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.39 itibariyle yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
