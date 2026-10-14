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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
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- Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Uzunçayır'da başlayan trafik Kartal'a kadar ulaşıyor, karşı yönde ise Pendik'ten Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kentte erken saatlerden itibaren başlayan yağışın akşam da devam etmesiyle trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilermelekte güçlük çekti, birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik, Kartal'a kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Pendik'ten Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor.

Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde Büyükçekmece istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine yoğunluk yaşanıyor.

Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uzanan güzergahta da araçlar güçlükle ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlenirken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kaynak: AA
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