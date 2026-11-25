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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların da dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterler, bağlantı yolları ve sahillerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda, Cevizlibağ-Yenibosna mevkileri arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Merter'de yaşanan araç arızası da Cevizlibağ istikametindeki yoğunluğu giderek artırıyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde, Esenler ve O-3 Bağcılar Yolu'ndaki Mahmutbey yönüne katılımlarda ise trafik aksıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Göztepe ile Gülsuyu mevkileri arasında her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu görülüyor.

Altunizade'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı ile Kavacık'ta araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Toplu taşımada, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'deki aktarma merkezlerinde, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a kadar ulaştı.

Kaynak: AA