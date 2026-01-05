Haberler

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71
Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın ilk mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kozyatağı-Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Ters istikamette Sancaktepe'de başlayan trafik yoğunluğu Çamlıca'daki gişelere kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde Avrupa Yakası istikametinde araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Toplu taşıma duraklarındaki yoğunluk nedeniyle yolcular araçlara güçlükle binebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

