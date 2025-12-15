Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde, iş çıkış saatinin etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafikte yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar olan kısımda da hafif yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda da Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar yavaş ilerlerken, Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yavaş seyrederken, TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Haramidere mevkisi, Beylikdüzü istikametinde de trafik ağır seyrederken, Cevizlibağ mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Yine Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılımda da araçlar yavaş ilerliyor.

Karaköy-Besiktaş Meydanı arasında sahil yolunda hafif trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı.

