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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı'nda etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

TAKSİM Meydanı'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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