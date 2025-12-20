İBB'nin Adalar'da başlattığı "Geleceğe Dönüş İstanbul" projesi tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen akıllı atık toplama sistemini içeren "Geleceğe Dönüş İstanbul" projesi tanıtıldı.

Adalar'da, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını esas alan akıllı atık toplama uygulamasının başlaması dolayısıyla Büyükada Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, projenin adına özellikle "Geleceğe Dönüş" dediklerini belirterek, "Bizim asıl sorumluluğumuz yalnızca bugünü yönetmekten ibaret değil. Bizler bayrağına, milletine, toprağına, kadim Anadolu topraklarına sahip çıkan bir kültürden geliyoruz. Dünyaya, kentlerimize ve çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağımızın sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün aldığımız her karar, attığımız her adım, çocuklarımızın ve yarınlarımızın hayatına yazılan bir satırdır." ifadelerini kullandı.

Adalar'da başlatılan projeyi tüm İstanbul geneline yaymayı hedeflediklerini dile getiren Aslan, "Büyükada'da ambalaj atıkları ayrı toplanacak, akıllı atık toplama ve dijital takip sistemine geçilecektir. İstanbul'da bir ilk olan bu tam ayrıştırma modeli buradan başlayarak tüm kente yayılacaktır. Adalar, İstanbul'un gözbebeğidir. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle korunması gereken bir mirastır." dedi.

Aslan, İstanbul'un tüketen değil üreten bir şehir haline geleceğini aktararak, "Atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji üretimiyle sürdürülebilir bir İstanbul için çalışıyoruz. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde 2 milyon 600 bin kişinin elektriği üretilmektedir. Evsel atıklardan, tıbbi atıklardan ve endüstriyel atıklardan enerji üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler de Adalar'ın doğal yapısının korunması için stratejik bir plan olarak sıfır atık projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Törene, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da katıldı.