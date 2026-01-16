Haberler

"Silahlı yağma" suçundan 8 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Güncelleme:
2008 yılında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası alan Zafer B, yaklaşık 8 yıl süren arayışın ardından Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İstanbul'da işlediği "silahlı yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan hükümlü Pendik'te yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 2008 yılında İstanbul'da "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Zafer B'nin izine ulaşıldı.

2018 yılından beri aranan hükümlü, Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
