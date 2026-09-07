İstanbul'da 8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı

Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan, tanınmamak için kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü, Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2010'da Samsun'da meydana gelen "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den beri aranan T.B. hakkında çalışma başlattı.

Tanınmamak için kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen T.B. Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürülen hükümlü hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla "başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı" gerekçesiyle adli işlem de yapıldı.

Kaynak: AA