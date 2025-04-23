İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

İSTANBUL'da Silivri merkezli saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşların Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dronle havadan görüntülendi.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde paniğe neden oldu. 13 saniye süren deprem sonrasında Maçka Parkı'na akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntüde deprem sonrası vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gözüküyor.