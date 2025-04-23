İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da vatandaşlar Maçka Parkı'na akın etti. Dronla çekilen görüntülerde parkın kalabalık olduğu görüldü.
İSTANBUL'da Silivri merkezli saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşların Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dronle havadan görüntülendi.
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde paniğe neden oldu. 13 saniye süren deprem sonrasında Maçka Parkı'na akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntüde deprem sonrası vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gözüküyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel