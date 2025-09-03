İstanbul'da 5 Eylülde Tüm Etkinlikler Yasaklandı

İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de, Şişli'deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ile çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ile oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verilmesi planlanan Enrico Macias konserinin öncesinde çeşitli sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör devleti İsrail'in Gazze'de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."