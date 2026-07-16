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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 kilo 488 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, 45 kilo 488 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane'de 4 araç ile 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 kilo 488 gram uyuşturucu ile vakum makinesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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