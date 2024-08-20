İstanbul'da 40 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç Operasyonu

EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 40 milyon TL olan 15 bin kutu kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Sahte botoks ve dolgu ilaçlarını satmaya hazırlanan ve eski laboratuvar çalışanı olan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Anadolu yakasındaki kayıt dışı depolarda İlaç Takip Sistemi'ne (İTS) kaydı olmayan ilaçların satıldığı, eski laborant olan şüphelilerin bazı ilaçları kaçak olarak yurt dışından temin ettikleri belirlendi.

09 Ağustos tarihinde Kadıköy ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamet olmak üzere toplam 4 adrese İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan toplam 15 bin kutu yasa dışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 kök esrar, 1500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanırken operasyon gerçekleştirilen iş yerleri mühürlenerek kapatıldı. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.