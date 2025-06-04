İstanbul'da 4 Sürücüye Trafik İhlallerinden Ceza

İstanbul'da 4 Sürücüye Trafik İhlallerinden Ceza
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 36 bin 756 lira ceza verildi. Sürücüler, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle para cezası ve adli işlem ile karşı karşıya kaldı.

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 36 bin 756 lira ceza verildi.

???????Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, 29 Mayıs'ta Kadıköy'de ters yönde seyrederek kural ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan? ?34 MZZ 542 plakalı aracın sürücüsü U.K, ?34 EBG 95 plakalı aracın sürücüsü E.G. ile 34 HJY 278 plakalı aracın sürücüsü A.S.Ç. yakalandı.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracı ters istikamette sürmek", "standart dışı plaka takmak", "emniyet kemeri takmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 33 bin 596 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 27 Mayıs'ta Ataşehir D-100 Kuzey Bostancı mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 34 HYN 984 plakalı aracın sürücüsü K.Z'ye de ilgili kanunun "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "gereksiz ani yavaşlamak" maddelerinden 3 bin 160 lira idari para cezası verdi.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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